Tragedia a San Raffaele Cimena | 57enne trovato senza vita nel letto

Un uomo di 57 anni è stato trovato senza vita nel suo letto a San Raffaele Cimena lunedì 27 aprile. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e disposto un’autopsia per chiarire se ci siano collegamenti con le patologie di cui l’uomo era affetto. La salma è stata consegnata alle autorità sanitarie e il caso è al momento sotto esame.

? Cosa sapere Uomo di 57 anni trovato morto nel letto a San Raffaele Cimena lunedì 27 aprile.. La Procura di Ivrea dispone l'autopsia per accertare il legame con patologie pregresse.. Lunedì 27 aprile, in via Della Fontana a San Raffaele Cimena, un uomo di 57 anni è stato trovato senza vita nel letto della casa del fratello dopo una visita avvenuta la sera precedente. Il silenzio che si è avvertito nella mattinata di lunedì ha rotto la quiete di quel tratto di via Della Fontana, dove un uomo di 57 anni, ospite del fratello dalla domenica, è venuto a mancare durante la notte. Il presagio del tragico evento è arrivato attraverso il cellulare dell’uomo: nonostante il dispositivo risultasse acceso, le chiamate non ricevevano alcuna risposta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a San Raffaele Cimena: 57enne trovato senza vita nel letto Notizie correlate San Raffaele Cimena: volontari AIB liberano sentieri e puliscono la chiesaSabato 12 aprile 2026, i volontari del gruppo AIB di San Raffaele Cimena hanno operato su due fronti distinti per rispondere alle necessità del... Leggi anche: Tragedia nel Sannio: uomo trovato senza vita in casa Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Alluvione un anno dopo: i numeri di un’emergenza da 28 milioni di euro. Pecora cade in un pozzo e rischia la vita: i volontari di San Raffaele Cimena la salvanoIl gruppo A.I.B. – Protezione Civile è intervenuto per portare in salvo l'animale, riconsegnato poi al pastore ... giornalelavoce.it Sentieri liberati da frane e alberi caduti: continua il lavoro dei volontari a San Raffaele CimenaIl sentiero che da via Carpanea conduce a Tetti Dematteis era diventato impraticabile. Alberi caduti, smottamenti, terreno instabile: una situazione che, con il passare delle settimane, aveva reso imp ... giornalelavoce.it