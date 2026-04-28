Tragedia a Porcari bambina di 11 anni muore in casa

Una tragedia si è verificata oggi a Porcari, in provincia di Lucca, dove una bambina di 11 anni è deceduta all’interno della sua abitazione. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gli accertamenti del caso. Non sono ancora state divulgate le cause del decesso e le indagini sono in corso. La famiglia della vittima è sotto shock per quanto accaduto.

Porcari (Lucca), 28 aprile 2026 – Tragedia a Porcari, dove una bambina di 11 anni è morta nella sua abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 17,40, con la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti sia l’automedica che l’ambulanza del 118; era stato allertato anche l’elisoccorso regionale Pegaso, che purtroppo però non è stato utilizzato. Disperato il tentativo di rianimazione, che si è protratto a lungo ma per la bambina non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tragedia a Porcari, bambina di 11 anni muore in casa Notizie correlate Leggi anche: Tragedia al Psaut, muore bambina di 9 anni Tragedia a Bisceglie: bambina di 12 anni muore schiacciata da un alberoUn terribile accaduto si è verificato a Bisceglie nella giornata di oggi, intorno alle 14: una bambina di 12 anni è morta a seguito della caduta di... Aggiornamenti e dibattiti Tragedia a Porcari, bambina di 11 anni muore in casaPorcari (Lucca), 28 aprile 2026 – Tragedia a Porcari, dove una bambina di 11 anni è morta nella sua abitazione. lanazione.it Salvati dal rilevatore. Fuga di gas nel sonno ma suona l’allarme: l'avevano installato dopo la tragedia di PorcariLucca, 3 marzo 2026 – Salvati dal rilevatore di monossido di carbonio e – indirettamente – dall’insegnamento scaturito dalla terribile tragedia della famiglia Kola a Porcari. E’ successo la notte ... lanazione.it