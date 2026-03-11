Tragedia al Psaut muore bambina di 9 anni

Tragedia a Capua. Una bambina di appena 9 anni, di nazionalità rumena, è morta poco dopo il suo arrivo al Psaut. Inutili i tentativi di soccorso.Il dramma si è verificato nella mattinata di oggi. La piccola, che sarebbe stata affetta da disabilità, era giunta al presidio sanitario già in arresto.