Una donna di 64 anni è deceduta dopo essere stata investita da un'auto mentre tornava dal lavoro in via Dora a Credaro. La vittima è stata colpita da una Citroën C3 e, secondo quanto ricostruito, il conducente di 31 anni è tornato sul luogo dell’incidente circa un’ora dopo l’impatto. La dinamica dei fatti è al centro delle indagini in corso.

? Cosa sapere Cinzia Macchioni, 64 anni, investita da una Citroën C3 in via Dora a Credaro.. Il conducente di 31 anni è rientrato sul luogo dopo un'ora dall'impatto.. Lunedì 27 aprile, poco dopo le ore 11:00, la via Dora a Credaro è stata teatro di un impatto violentissimo che ha strappato la vita a Cinzia Macchioni, 64 anni, mentre rientrava verso casa dopo il turno lavorativo. La donna, residente nel Basso Sebino dal 2003, si stava dirigendo verso la sua abitazione in via dei Vigneti dopo aver concluso la mattinata presso la Bap di Villongo, un’azienda specializzata nella produzione di bottoni situata al confine con Foresto Sparso. Il tragico evento è avvenuto lungo la provinciale, dove la sessantenne è stata investita da una Citroën C3 bianca e sbalzata in un fosso a bordo strada.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Credaro: uccisa dall’auto mentre tornava dal lavoro

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