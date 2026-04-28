Traffico di droga arrestate 23 persone all'alba nel Nolano | avrebbero agito per agevolare il clan Russo

All'alba di oggi, una vasta operazione delle forze di polizia ha portato all'arresto di 23 persone tra Nola e le aree vicine. L'intervento si è concentrato su un gruppo sospettato di traffico di droga, che avrebbe collaborato con un noto clan criminale. L'operazione ha coinvolto la Squadra Mobile e la Direzione Distrettuale Antimafia. Sono stati sequestrati vari materiali durante le perquisizioni eseguite sul territorio.

Blitz di Polizia, Squadra Mobile e DDA all'alba di oggi, 23 persone arrestate in una maxi-operazione: la banda attiva tra Nola e zone limitrofe.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Vendita di droga per il clan Russo, maxi-blitz nell’agro nolano: 23 arresti Blitz antidroga nel Nolano, 23 arresti: smantellata rete legata al clan RussoVentitré persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine sul traffico di droga nel Nolano. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Operazione sulla rotta balcanica: 9 arresti per traffico di migranti; Condanna definitiva per traffico di droga e armi: arrestato 44enne; Arrestato a Parma un 48enne condannato per traffico di droga tra Italia e Spagna: torna in carcere; Traffico di droga tra l’Italia e la Spagna: 48enne arrestato a Parma. Traffico di droga, arrestate 23 persone all’alba nel Nolano: avrebbero agito per agevolare il clan RussoBlitz di Polizia, Squadra Mobile e DDA all'alba di oggi, 23 persone arrestate in una maxi-operazione: la banda attiva tra Nola e zone limitrofe ... fanpage.it Traffico di droga nel nolano: arrestate 23 persone del clan RussoLa polizia di stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, nei confronti di 23 persone gravemente indiziate, a vario titolo, ... ilmattino.it Traffico di droga nel nolano: arrestate 23 persone del clan Russo - facebook.com facebook Polizia Locale, chiusura al traffico di via San Rufo da lunedì 27 aprile a giovedì 30 aprile, dalle 7 alle 17 x.com