Traffico di coca dalla Calabria al Nord d’Italia assolto l’imprenditore finito nel blitz

Un imprenditore coinvolto in un’indagine sul traffico di cocaina tra la Calabria e il Nord Italia è stato assolto. Era stato arrestato e detenuto nel carcere di Borgo San Nicola nell’ambito di un’operazione condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, che aveva smantellato un’organizzazione dedita allo spaccio di droga. La sua posizione è stata esaminata in tribunale, portando alla decisione di assolverlo.