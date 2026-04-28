Traffico di coca dalla Calabria al Nord d’Italia assolto l’imprenditore finito nel blitz
Un imprenditore coinvolto in un’indagine sul traffico di cocaina tra la Calabria e il Nord Italia è stato assolto. Era stato arrestato e detenuto nel carcere di Borgo San Nicola nell’ambito di un’operazione condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, che aveva smantellato un’organizzazione dedita allo spaccio di droga. La sua posizione è stata esaminata in tribunale, portando alla decisione di assolverlo.
LECCE - Era finito dietro le sbarre del carcere di Borgo San Nicola, nell’ambito di un’operazione della Direzione distrettuale antimafia di Firenze contro un’organizzazione dedita al traffico di cocaina. Ma alla fine, l’imprenditore Marco Trimarchi, di 44 anni, è stato assolto con formula per non.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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