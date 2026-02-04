Riciclava i soldi dei Casalesi in immobili nel Nord Italia | sequestro da 5 milioni di euro a un imprenditore

Gli agenti della Guardia di Finanza hanno sequestrato 5 milioni di euro a un imprenditore di Napoli. L’uomo, ora in carcere, avrebbe riciclato i soldi del clan dei Casalesi attraverso investimenti immobiliari al Nord Italia. Le indagini hanno dimostrato che dal 2010 l’imprenditore avrebbe favorito il clan, trasformando il denaro illecito in immobili.

Secondo gli inquirenti l'imprenditore, attualmente detenuto, avrebbe favorito il clan dei Casalesi, riciclandone dal 2010 denaro illecito in investimenti immobiliari, soprattutto al Nord.

