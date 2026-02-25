Niente Campo Largo per Controcorrente di Ismaele La Vardera Michele Sodano è il candidato sindaco

Il movimento creato dal deputato Ars, ex Iena, andrà da solo alle amministrative di primavera. A comporre la lista di coloro che tenteranno di sedere in aula Sollano ci sono tanti nomi di professionisti, molti noti - e impegnati - per la città. Gente che ha accettato “per amore nei confronti della città” L'INTERVISTA. Michele Sodano e il progetto Controcorrente: “Presto per dire se mi candiderò, ma basta persone sole al comando” Lista del Pd quasi pronta, Lima: "I nomi del potere sono sempre gli stessi, a giorni il candidato sindaco della nostra coalizione" Nonostante appena ieri, Sergio Lima, componente della segreteria nazionale e regionale del Pd, avesse annunciato il tentativo di “tenere unito tutto il Capo Largo, sul modello di quello nazionale portato avanti dal segretario Schlein”, spiegando che “oltre al Pd si stava coinvolgendo il Movimento 5 Stelle, Italia Viva e anche Controcorrente di Ismaele La Vardera”, Controcorrente andrà da solo, con un proprio candidato a sindaco e con una lista di candidati consiglieri, alle amministrative di primavera. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Michele Sodano e il progetto Controcorrente: "Presto per dire se mi candiderò, ma basta persone sole al comando"Michele Sodano, con il progetto Controcorrente, riflette sul futuro politico e sulla necessità di un cambiamento.

La Vardera si sfila dal campo progressista: “Controcorrente non è in vendita”Ismaele La Vardera ha annunciato la sua uscita dal campo progressista, confermando che il movimento Controcorrente non è in vendita.

