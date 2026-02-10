Lago di Garda in Love | un weekend da sogno tra borghi musica e romanticismo

Il Lago di Garda si prepara a un fine settimana speciale, con eventi dedicati a San Valentino. I borghi lungo le sue sponde si animano di luci e musica, offrendo ai visitatori un’atmosfera romantica e accogliente. Le coppie si ritrovano tra scorci suggestivi e momenti di festa, mentre negozi e ristoranti si preparano a celebrare l’amore con offerte e menu speciali. È un’occasione per scoprire il lago sotto una luce diversa, tra emozioni e paesaggi da sogno.

Arriva San Valentino e il Lago di Garda si trasforma in un grande palcoscenico dedicato ai sentimenti. Dal 13 al 15 febbraio 2026 torna infatti Lago di Garda in Love – Lungolago d'Amore, l'evento diffuso che celebra l'amore in tutte le sue sfumature lungo le sponde del Benaco e nei suoi borghi.

