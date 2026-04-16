PalabancaEventi musica da camera tra Romanticismo e Impressionismo

Lunedì 20 aprile alle 18 si terrà al PalabancaEventi di via Mazzini un concerto di musica da camera promosso dalla Banca di Piacenza. L’evento propone un programma intitolato “Tra Romanticismo e Impressionismo” con brani di Brahms e Debussy. Le esecutrici sono Manuela Mosca al violino e Cecilia Badini all’alto, che proporranno un repertorio che unisce due periodi musicali distinti.

Nuovo appuntamento culturale lunedì 20 aprile, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, per iniziativa della Banca di Piacenza con il concerto di musica da camera (“Tra Romanticismo e Impressionismo”) con musiche di Brahms e Debussy eseguite da Manuela Mosca (al violino) e Cecilia Badini (al.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Lago di Garda in Love: un weekend da sogno tra borghi, musica e romanticismoArriva San Valentino e il Lago di Garda si trasforma in un grande palcoscenico dedicato ai sentimenti. 'I Mercoledì del Conservatorio', appuntamento in musica tra Barocco e Tardo RomanticismoProsegue la stagione concertistica ‘I Mercoledì del Conservatorio’ con un nuovo appuntamento in programma mercoledì 25 alle 17.