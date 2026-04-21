Sabato 2 maggio, le province di Prato e Pistoia ospiteranno la quarta edizione della Green Race, una gara di automobili che si svolge su un percorso di 190 km. La competizione combina elementi di velocità e sostenibilità, richiedendo ai partecipanti di dimostrare abilità di guida e di ottimizzare l’utilizzo dell’energia. La corsa si svolge lungo un tracciato che attraversa entrambe le province, coinvolgendo diverse località.

Sabato 2 maggio, la provincia di Prato e quella di Pistoia diventeranno il palcoscenico della quarta edizione della Green Race, una competizione motoristica che mette alla prova non solo la precisione dei piloti, ma anche la loro capacità di gestione energetica. L’evento, organizzato da ACI Prato con il sostegno del Comune di Montemurlo, vedrà impegnati equipaggi su vetture elettriche, ibride e bi-fuel, con la partecipazione di mezzi a benzina o diesel limitata alla sfida locale pratese. Il percorso si snoderà per 190 chilometri nell’arco di circa sei ore e mezza, testando la fedeltà ai tempi stabiliti e l’efficienza dei consumi attraverso sei prove a media, quattro controlli orari e sette way-point.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Green Race: 190 km tra velocità e sostenibilità tra Prato e Pistoia

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