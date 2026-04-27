Roma settore giovanile a Tarantino | accordo quinquennale

La società calcistica ha annunciato che Massimo Tarantino sarà il nuovo responsabile del settore giovanile. L’accordo avrà una durata di cinque anni e rappresenta una scelta ufficiale per il futuro del vivaio. La decisione è stata comunicata dopo aver concluso le trattative e aver formalizzato l’intesa tra le parti. Tarantino assume così una posizione chiave nella gestione delle squadre giovanili della società.

La Roma ha sciolto le riserve sul futuro del proprio vivaio: sarà Massimo Tarantino il nuovo responsabile del settore giovanile. Nonostante le turbolenze seguite all’addio di Claudio Ranieri e le recenti indiscrezioni su un possibile cambio di rotta, la società giallorossa ha deciso di procedere con estrema fermezza sulla strada già tracciata. Secondo quanto riferito da Gazzetta Regionale, l’ormai ex dirigente dell’Inter è pronto a siglare un contratto quinquennale, con l’ufficialità e la firma attese per i primi giorni di maggio. L’operazione non è stata scalfita dai profondi mutamenti societari che hanno interessato Trigoria nelle ultime settimane.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, settore giovanile a Tarantino: accordo quinquennale Notizie correlate Tarantino lascia l’Inter dopo tre anni da responsabile del settore giovanileMercato Inter, concorrenza nella corsa a Vicario! C’è un altro top club di Serie A Calciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La... Settore giovanile Inter, che sgarbo alla Juve! Sbravati il favorito per sostituire Tarantino: i dettaglidi Redazione Inter News 24Settore giovanile Inter, i nerazzurri tentano lo sgarbo alla Juventus. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Settore giovanile: i risultati del weekend; Settore Giovanile: i risultati del 18 e 19 aprile -; Settore Squadre Nazionali maschili. I tecnici in riunione a Roma. Banchi: Evento cardine per la pianificazione; Calendario Roma - Under 18 Serie A / B - Girone Unico Italia. Settore giovanile Roma, frenata per Tarantino: si pensa a SbravatiIl settore giovanile della Roma dovrebbe subire delle modifiche, come del resto lo staff medico della prima squadra. siamolaroma.it Massimo Tarantino alla Roma: nessun ripensamento. La firma è imminenteMassimo Tarantino diventerà il nuovo responsabile del settore giovanile della Roma. A meno di clamorosi ribaltoni dell'ultimo secondo, neanche minuto, nei primi giorni di maggio l'oramai ex Inter firm ... gazzettaregionale.it SAMP U17, AI PLAY-OFF LA ROMA La Sampdoria Under 17 si è qualificata al fotofinish per i play-off scudetto battendo ieri la Juventus. Ma è già tempo di pensare alla prossima sfida: i giovani blucerchiati dovranno vedersela con la Roma, che ha c - facebook.com facebook #GDF #Roma: smantellato un sistema criminale di matrice ’ndranghetista, attivo tra la Capitale e Cosenza, dedito a usura ed estorsione. Ricostruiti prestiti per oltre 3 milioni di euro, con tassi superiori al 300%. Sequestrate armi, tra cui fucili e pistole automatic x.com