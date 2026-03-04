Decisione sul personale prese senza un confronto la Uil Fp presenta ricorso contro la Messina Social City

La Uil Fp di Messina ha depositato un ricorso presso il Tribunale di Messina-sezione lavoro contro la Messina Social City, accusandola di aver preso decisioni sul personale senza coinvolgere le rappresentanze sindacali. La denuncia riguarda un comportamento antisindacale e una grave violazione delle procedure previste, secondo quanto comunicato dalla sigla sindacale, con l’assistenza dello studio legale Rizzo e Vadalà.

Il sindacato in una nota ha comunicato la propria decisione per il presunto comportamento antisindacale portato avanti dalla società partecipata Si tratta di scelte che incidono profondamente sull'organizzazione del lavoro – rendono noto il segretario generale di Messina Uil-FP Livio Andronico, Maria Teresa Girolamo (segretaria aziendale Messina Social City) e Antonio Vinci (responsabile Dipartimento Terzo Settore Uil-FP) –, sulle prospettive occupazionali e sulle condizioni dei lavoratori di un'azienda che conta oltre 1.300 dipendenti e gestisce servizi sociali fondamentali per la città. Decisioni che, secondo la Uil Fp, sono state assunte senza alcuna preventiva informazione né confronto con le organizzazioni sindacali, in violazione del Ccnl delle cooperative sociali e delle norme che regolano le relazioni sindacali.