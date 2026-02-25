Spogliatoi inadeguati allo Spaziani la UIL FP denuncia | Condizioni indecorose per il personale

L'Ospedale di Frosinone è al centro di una polemica riguardante le condizioni degli spogliatoi riservati al personale sanitario, in particolare ai neoassunti infermieri. Secondo quanto riportato, gli spogliatoi sono carenti di armadietti e posti a sedere, costringendo il personale a cambiarsi nei bagni dei reparti. Questa situazione è stata denunciata come inaccettabile, poiché non garantisce né l'igiene né la dignità del personale sanitario. La mancanza di strutture adeguate per il personale sanitario non solo è un problema di igiene, ma anche di sicurezza. Gli infermieri e gli altri operatori sanitari sono esposti a rischi biologici e chimici durante il loro lavoro, e la mancanza di spogliatoi adeguati aumenta il rischio di contaminazione. L'Ospedale di Frosinone ha già affrontato problemi di sovraffollamento e carenza di personale, e questa situazione non fa che peggiorare le cose. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

