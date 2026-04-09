Festa di primavera a Cepagatti | mercatini sapori della tradizione e intrattenimento per tutti

Il 24 e il 25 aprile si terrà a Cepagatti, nel centro storico, la terza edizione della Festa di primavera organizzata dalla Pro loco. L’evento prevede mercatini, proposte gastronomiche della tradizione e momenti di intrattenimento aperti a tutta la comunità. La manifestazione si svolge nel cuore del paese e coinvolge diverse attività per i visitatori.

Il 24 e il 25 aprile torna a Cepagatti, nel cuore del centro storico, la Festa di primavera, giunta alla terza edizione e organizzata dalla Pro loco Cepagatti. Il paese si trasformerà per l’occasione in un vivace palcoscenico a cielo aperto, un’esperienza che unisce tradizione, cultura e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

A San Martino delle Scale si celebra la 68° festa di primavera: tradizione, natura e sapori localiSan Martino delle Scale si prepara ad accogliere la 68ª Festa di Primavera, in programma domenica 12 aprile 2026, un appuntamento ormai consolidato...

Weekend di gusto e tradizione tra Street food festival, Segavecchia e Festa di pre-primavera. Poi musical, britpop e mercatiniIl fine settimana nel Forlivese e in tutto il comprensorio si apre a un ricco calendario di appuntamenti dedicati al gusto, al divertimento e alla...

Temi più discussi: La Festa di Primavera di Borno torna tra tradizione e solidarietà; Tutto pronto a Vecchiano per la Fiera di Primavera; Festa di primavera 2026 a Colico; La fiera della primavera a Fermo.

Festa di Primavera e 30esima Sagra della PizzafrittaLa Festa di Primavera di Arsoli, organizzata dall’Associazione Pro Loco di Arsoli – APS torna il 25 aprile in piazza Valeria. La giornata prende il via alle 9, con un’esperienza immersiva: la passeggi ... romatoday.it

Festa di primavera e sagra della Pizzafritta: ad Arsoli una giornata tra gusto e culturaArsoli. Una giornata all'insegna della natura, della cultura e dei sapori autentici con la Festa di Primavera organizzata dall’Associazione Pro ... marsicalive.it

FESTA DELLA FIORITURA 10-12 aprile a Bracigliano Programma Comune di Bracigliano - facebook.com facebook

Aperte le prenotazioni per Festa di Scienza e Filosofia a Fabriano x.com