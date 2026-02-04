Il Tour de Suisse porta a Sondrio Tadej Pogacar

Questa mattina gli organizzatori hanno confermato: Tadej Pogacar parteciperà al Tour de Suisse, che si terrà quest’anno in Valtellina. La notizia circolava già da novembre, ma ora è ufficiale. La corsa, che lo scorso anno era passata per Piuro, torna in zona con un percorso che promette grandi emozioni. I ciclisti si preparano a sfidarsi tra le bellezze della valle, con Pogacar tra i favoriti.

L'indiscrezione era già trapelata a novembre, ma ora tutto è diventato ufficiale con l'annuncio degli organizzatori: il Tour de Suisse, che l'anno scorso aveva fatto tappa a Piuro, quest'anno torna in Valtellina e lo farà in modo davvero speciale.Grand departIl giro a tappe elvetico, gara.

Tadej Pogacar si prepara alla stagione 2024 annunciando i suoi obiettivi, tra cui la vittoria alla Parigi-Roubaix.

Tadej Pogacar si sta preparando per il futuro, concentrandosi sulla ricognizione del percorso della Parigi-Roubaix in vista del 2026.

DONNE E UOMINI LO STESSO GIORNO E PARTENZA DALL’ITALIA: NEL 2026 UN TOUR DE SUISSE RICCO DI NOVITÀGrande soddisfazione in casa Velo Club Cattolica per l’assegnazione, da parte della Federazione Ciclistica Italiana, dei Campionati Italiani Giovanili di Ciclocross 2027, in programma il 5 e 6 gennaio ... tuttobiciweb.it

Per la prima volta il Tour de Suisse prenderà il via dall’ItaliaSarà l’Italia per la prima volta nei suoi 89 anni di storia il luogo di partenza del Tour de Suisse. La nuova edizione, accorciata da otto a cinque tappe e che vedrà uomini e donne gareggiare nello st ... rsi.ch