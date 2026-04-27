Tour de Bretagne 2026 Alessio Magagnotti vince la terza tappa e va al comando della generale

Nella terza tappa della 60ª edizione del Tour de Bretagne, corsa di categoria 2.2 in Francia, un ciclista italiano ha conquistato la vittoria. La gara, lunga 189 chilometri con partenza da Drefféac e arrivo a Concoret, si è conclusa con l’atleta che ha attraversato per primo il traguardo. Con questa vittoria, il ciclista ha preso il comando della classifica generale.

Continua a parlare italiano la 60ma edizione del Tour de Bretagne, corsa di categoria 2.2 in corso in Francia: nella terza tappa, con partenza da Drefféac ed arrivo a Concoret dopo 189.9 km, si impone in volata, con un gruppo ridotto ad una trentina di corridori, Alessio Magagnotti. L’azzurro, alfiere della Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies, completa le proprie fatiche in 4:18’54”, regolando nello sprint conclusivo il padrone di casa transalpino Aubin Sparfel, della Decathlon CMA CGM Development Team, secondo, e l’ australiano Blake Agnoletto, della Groupama-FDJ United CT, terzo. Il corridore italiano, grazie ai 10? d’abbuono conquistati...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de Bretagne 2026, Alessio Magagnotti vince la terza tappa e va al comando della generale Notizie correlate Alessio Magagnotti mostra grandi doti da velocista al Tour de Bretagne e regola il gruppo nella seconda tappaLa seconda tappa del Tour de Bretagne si è distinta per un avvincente braccio di ferro tra gli attaccanti della prima ora e il gruppo principale... Alessio Magagnotti vince al Tour de Bretagne! Volata di lusso a Pipriac, ruggito di una giovane promessaAlessio Magagnotti ha vinto la prima tappa del Tour de Bretagne, evento di livello 2. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tour de Bretagne 2026: Alessio Magagnotti vince la 1ª tappa ed è il primo leader; Alessio Magagnotti mostra grandi doti da velocista al Tour de Bretagne e regola il gruppo nella seconda tappa; TOUR DE BRETAGNE. MAGAGNOTTI FIRMA LA VOLATA VINCENTE; Magagnotti vince la prima tappa del Tour de Bretagne ed è leader. Un'altra volata da fuoriclasse: Alessio Magagnotti trionfa ancora al Tour de Bretagne e torna in testa anche alla classifica generaleCONCORET. Un'altra volata impressionante, un altro fantastico successo. Alessio Magagnotti concede un incredibile bis. Dopo aver trionfato nella frazione inaugurale del prestigioso Tour de Bretagne, i ... ildolomiti.it Un'altra volata da fuoriclasse: Alessio Magagnotti trionfa ancora al Tour de Bretagne e guida anche la classifica generaleCONCORET. Un'altra volata impressionante, un altro fantastico successo. Alessio Magagnotti concede un incredibile bis. Dopo aver trionfato nella frazione inauturale del prestigioso Tour de Bretagne, i ... ildolomiti.it Alessio Magagnotti promette bene! Bellissima vittoria in volata al Tour de Bretagne - facebook.com facebook Alessio Magagnotti vince al Tour de Bretagne! Volata di lusso a Pipriac, ruggito di una giovane promessa - x.com