Nella quarta tappa del Tour of Alps 2026, lunga 168 km da Arco a Trento, il ciclista tedesco Lennart Jasch ha vinto grazie a una fuga solitaria. Jasch ha preceduto i due italiani Matteo Sobrero e Federico Iacomoni, mentre il leader della classifica generale, Pellizzari, è rimasto invariato. La tappa si è conclusa con questa azione di Jasch, che ha conquistato il successo davanti agli avversari.

Il tedesco Lennart Jasch si è imposto, grazie ad una fuga solitaria, nella quarta tappa del Tour of Alps 2026, da Arco a Trento di 168 km, precedendo i due italiani Matteo Sobrero e Federico Iacomoni. Giulio Pellizzari si conferma ancora leader della classifica generale. QUARTA TAPPA TOUR OF ALPS 2026: LA GARA Cinque corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Lennart Jasch, Rainer Kepplinger, Sean Quinn, Christopher Jensen e Simone Raccani. Il gruppo ha lasciato spazio, gestendo la situazione. Lo scenario è cambiato verso lo strappo di Sant’Agnese, a venti chilometri dal traguardo: attacco in solitaria di Jasch davanti, da dietro è partito invece Rodriguez.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Quarta tappa Tour of Alps 2026: fuga vincente di Jasch. Pellizzari rimane leader

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