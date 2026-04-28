Toti | Io a cena con Salis per proporle candidatura? No mai parlato con lei di questo

Giovanni Toti ha dichiarato di non aver mai discusso con Silvia Salis di una sua possibile candidatura nel centrodestra. Lo ha affermato durante un’intervista al programma radiofonico “Un giorno da pecora”, precisando di non aver mai parlato con lei di questo argomento. Toti ha anche negato di averle proposto di recarsi a cena per discutere di una sua eventuale candidatura.

“Non ho mai parlato con Silvia Salis di una sua candidatura nel centrodestra”: a parlare ai microfoni del programma radio Rai “Un giorno da pecora” è Giovanni Toti, ex presidente della Regione Liguria.Intercettato dai conduttori Giorgio Lauro e Nancy Brilli mentre guidava nel traffico milanese.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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