Vittorio Feltri ha commentato le recenti posizioni di alcune figure politiche italiane, criticando la reazione di una leader di partito definita scomposta e suggerendo di rivolgersi a Sant’Antonio. Ha anche fatto riferimento a un pasto con un’altra politica, precisando di aver pagato il conto. Le sue dichiarazioni si inseriscono nel clima di tensioni che ha seguito il referendum e le conseguenze politiche in corso.

Il panorama politico italiano, già scosso dal recente terremoto referendario, si arricchisce delle analisi al vetriolo di Vittorio Feltri. Il direttore editoriale del Giornale e consigliere di FdI in Regione Lombardia non ha usato mezzi termini per bocciare la gestione del post-voto da parte di Giorgia Meloni. Intervistato da Tommaso Rodano, Feltri ha definito il repulisti della premier come «una reazione scomposta, un mutamento talmente improvviso e inatteso che non riesco neanche a commentarlo». Il parallelo con la caduta di Matteo Renzi nel 2016 è quasi d’obbligo e il direttore lo accetta senza sconti: «Giusto. Renzi volava, prima di perdere quella elezione, poi per gli italiani è diventato un mezzo pirla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vittorio Feltri su Giorgia Meloni: “Reazione scomposta, ora deve votarsi a Sant’Antonio”. E sulla Santanché: “A cena con lei pagavo io il conto”

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