Vittorio Feltri al curaro su Giorgia Meloni | reazione scomposta ora deve votarsi a Sant’Antonio E sulla Santanché | a cena con lei pagavo io il conto

Da open.online 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittorio Feltri ha commentato pubblicamente la reazione di Giorgia Meloni, definendola scomposta e suggerendole di pregare a Sant’Antonio. Inoltre, ha fatto riferimento alla collega Santanché, ricordando che durante una cena con lei si era pagato il conto. Feltri, direttore del Giornale e consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Lombardia, ha espresso la sua opinione in merito alla recente scelta politica della leader del partito.

Vittorio Feltri, direttore editoriale del Giornale e consigliere di FdI alla regione Lombardia, non ha condiviso il repulisti di Giorgia Meloni dopo la sconfitta referendaria. E lo dice senza mezzi termini, con toni al curaro, al Fatto quotidiano, intervistato da Tommaso Rodano: «È una reazione scomposta, un mutamento talmente improvviso e inatteso che non riesco neanche a commentarlo». Feltri accetta il parallelo fra la premier e un altro grande sconfitto al referendum, come il Matteo Renzi del 2016: «Giusto. Renzi volava, prima di perdere quella elezione, poi per gli italiani è diventato un mezzo pirla. E tuttora rimane un coglioncione agli occhi di molti». 🔗 Leggi su Open.online

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