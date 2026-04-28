Toscanini dirige l' Internazionale | proiezione del film a Palazzo Sambonifacio
Giovedì 30 aprile alle ore 18 si terrà a Palazzo Sambonifacio, in via Isabella Andreini a Padova, una proiezione del film dedicato a Toscanini che lo vede dirigere l’Internazionale. L’evento fa parte dei Colloqui di musica, una serie di incontri e proiezioni che si svolgono nella stessa sede. La serata rappresenta l’ultimo appuntamento di questa edizione, con ingresso libero per i partecipanti.
Riprendono i Colloqui di musica a Palazzo Sambonifacio (Via Isabella Andreini 4, Padova).Giovedì 30 aprile alle ore 18.00 vi invitiamo a una specie di "cineforum" che promette di essere particolarmente interessante:Toscanini. Hymn of the NationsProiezione del film censurato in cui Toscanini.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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