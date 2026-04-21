Il valore della biodiversità attraversa lo Stretto di Messina | proiezione film a Palazzo Zanca
Mercoledì 22 aprile, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si terrà la proiezione del film intitolato “Il valore della biodiversità attraversa lo Stretto di Messina”. L’evento inizierà alle 9,30 ed è promosso dalla produzione Gg Productions, con la regia di Roberto Rinaldi. La proiezione si concentra sulla biodiversità della zona e la sua importanza per l’area dello Stretto di Messina.
Sarà presentato mercoledì 22 aprile a partire dalle 9,30 nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca il film “Il valore della biodiversità attraversa lo Stretto di Messina”, regia di Roberto Rinaldi Gg Productions.Iniziativa organizzata dalla Stazione zoologica Anton Dohrn e Inner Wheel Club dello.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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