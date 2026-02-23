Vizi e Virtù | Francesco Bossaglia dirige la Filarmonica Toscanini con Lara St John al violino

Francesco Bossaglia dirige la Filarmonica Toscanini in un concerto dedicato a “Vizi e Virtù” per portare sul palco un mix di ironia e sperimentazione. Lara St John suona il violino, offrendo un’esecuzione intensa e coinvolgente. La scelta di pezzi vari riflette la volontà di sorprendere il pubblico con contrasti tra rigore e creatività. La serata promette di essere un’esperienza musicale ricca di sorprese e momenti di riflessione.

Sabato 28 febbraio 2026, ore 18.00 all’Auditorium Paganini, con i laboratori “Nidi di Musica” dedicati ai bambini al CPM Toscanini Ironia, sperimentazione e rigore formale si intrecciano nel concerto Vizi e virtù, in programma sabato 28 febbraio alle ore 18.00 all’Auditorium Paganini. Sul podio della Filarmonica Arturo Toscanini sale Francesco Bossaglia, affiancato dalla violinista Lara St John, per un percorso che attraversa alcuni dei contrasti più affascinanti del Novecento musicale, tra le provocazioni di Kurt Weill e la raffinata essenzialità neoclassica di Igor Stravinskij. Il programma si apre con il Concerto per violino op. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Teatro Municipale, quarto appuntamento della Stagione concertistica con la Filarmonica ToscaniniVenerdì sera il Teatro Municipale ospita il quarto concerto della stagione con la Filarmonica Arturo Toscanini.

Gibellina capitale italiana dell'arte contemporanea 2026: saccense dirige l'orchestra filarmonica che aprirà la cerimoniaGibellina si prepara a diventare la capitale italiana dell’arte contemporanea nel 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Ha dedicato a Racalmuto anni di ricerche e di studi; Ritratti, abiti favolosi e gioielli in mostra nella Reggia di Caserta; Sana follia in terra e in mare ne La nave dei folli di Sebastian Brant; Un piccolo ristorante, tutto nostro. A L’Aquila nove ragazzi e un sogno di inclusione e lavoro.

Il Papa: La virtù è come la vitamina: ti fa crescere. I vizi sono dei parassitiCITTÀ DEL VATICANO. Le «virtù» sono come le «vitamine» che aiutano a crescere e andare avanti. E i «vizi» invece sono dei «parassiti», che portano al peccato. In un viaggio tra luci e ombre ... ilsecoloxix.it

Le virtù di Francesco intrise di realtàDiciamo subito che Vizi e virtù - Conversazione con Francesco, partito ieri sera su Nove, è un buon programma, realizzato bene, interessante, con storie e testimonianze forti. Diciamo anche che la ... avvenire.it

` Un programma che racconta il Novecento nel suo lato più pungente, ironico e sorprendente, tra e . Sul podio della Filarmonica Toscanini, Francesco Bossaglia, direttore dall’approccio eclettico e curioso, capace - facebook.com facebook