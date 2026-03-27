Sociale | M5s Lazio buoni servizio per non autosufficienti stop ad anticipi per le famiglie

In Lazio, le famiglie che beneficiano dei buoni servizio per la non autosufficienza devono anticipare fino a otto mesi di spese, anche se i fondi sono previsti per il 2026. La questione riguarda il diritto all’assistenza, che non dovrebbe essere condizionato dalla disponibilità finanziaria delle persone coinvolte. La misura mira a bloccare gli anticipi, evitando che le famiglie debbano coprire di tasca propria le spese previste dal servizio.

Il diritto all’assistenza non può dipendere dai soldi che hai in banca. Oggi nel Lazio si verifica una situazione inaccettabile: con i buoni servizio per la non autosufficienza previsti per il 2026, le famiglie si trovano costrette ad anticipare fino a 8.400 euro prima di poter ricevere un rimborso. Questo sistema è ingiusto, poiché esclude proprio coloro che hanno maggiore necessità di supporto. La mozione del M5s per riformare il sistema di assistenza. Questa è la denuncia espressa in una nota dal gruppo M5s alla Regione Lazio. “Per questo motivo abbiamo presentato una mozione per cambiare immediatamente le regole – prosegue il comunicato -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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