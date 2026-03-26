anziani non autosufficienti in toscana cresce il bisogno

Venerdì 27 marzo a Firenze si terrà un incontro promosso dalla Fnp-Cisl Toscana presso l’auditorium della Cisl Toscana, dedicato ai bisogni degli anziani non autosufficienti nella regione. L’evento si concentra sull’aumento della domanda di assistenza e servizi per questa fascia di popolazione. La riunione si svolge in un momento in cui si registra una crescita significativa di persone con necessità di supporto.

FIRENZE – Gli anziani non autosufficienti in Toscana saranno al centro di un incontro in programma venerdì 27 marzo a Firenze, promosso dalla Fnp-Cisl Toscana presso l’auditorium della Cisl Toscana. L’iniziativa riunirà esperti, istituzioni e rappresentanti del settore per affrontare un tema sempre più rilevante per il territorio. In Toscana gli anziani non autosufficienti rappresentano una quota crescente della popolazione, con bisogni assistenziali in aumento e un impatto diretto sulle famiglie. Secondo i dati dell’ ARS Toscana, sono oggi circa 85.600 gli over 65 non autosufficienti: di questi, circa 14mila sono accolti nelle RSA, mentre oltre 70mila restano a carico dei nuclei familiari. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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