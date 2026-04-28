È stato pubblicato il nuovo album di Tosca intitolato “Feminae”. Nel suo lavoro, l’artista propone una riflessione sul femminile, associandolo a concetti di fecondità, nutrimento e rifugio. Tosca sottolinea che il femminile non riguarda ostentazione o rivendicazioni sterili, ma una visione più profonda e intima. L’album si concentra sul tema, offrendo una prospettiva diversa rispetto alle rappresentazioni tradizionali.

È uscito il nuovo album di Tosca dal titolo “Feminae”, un album che rimette al centro il femminile. Il titolo del disco, suggerito da Renzo Arbore, nasce da una riflessione sul termine “femmina”, qui restituito alla sua complessità originaria e liberato da letture convenzionali che ne hanno spesso impoverito il significato. “Femminile per me non significa ostentazione o sterili rivendicazioni – ha dichiarato Tosca – che possono portare alla mercificazione, bensì una visione in cui fecondità, nutrimento e rifugio, qualità archetipe della ‘mater, diventano strumenti di slancio verso una diversa consapevolezza e una nuova forma di liberazione dagli stereotipi”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tosca: “Femminile non significa ostentazione o sterili rivendicazioni che possono portare alla mercificazione, bensì una visione in cui fecondità, nutrimento e rifugio”

Notizie correlate

Su quest’isola delle Hawaii i turisti possono portare i cani del rifugio a spasso per un giorno (e molti li adottano)Kauai, la cosiddetta Garden Island delle Hawaii, nasconde tra i suoi sentieri di giungla e le sue spiagge di sabbia rossa un’iniziativa che vale il...

Leggi anche: Tosca torna a farci emozionare con "Feminae", un album che è un vero e proprio manifesto dell'essenza femminile. E contiene una chicca cantata con Ornella Vanoni

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Tosca torna con Feminae e mette al centro il femminile; Tosca, tutto quello che c’è da sapere sul nuovo disco Feminae; Tosca presenta in esclusiva il nuovo album ‘Feminae’ alla Cascina Cuccagna di Milano; Tosca celebra il femminile con il nuovo album Feminae tra collaborazioni e inediti.

De Martino ha una bella cultura musicale. Vanoni? Credevo di non piacerle. Nel mio nuovo album c'è il cuore. Tosca presenta FeminaeLa cantante romana si è raccontata a cuore aperto alla stampa: dalla morte dei genitori, all'incontro con Ornella Vanoni. E ancora le parole sul nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo, Sal ... today.it

Tosca, esce domani il nuovo album. Feminae come identità e libertà artisticaTosca torna con Feminae, un album che rimette al centro il femminile come spazio di creazione, identità e libertà, inteso nel suo senso più p ... fourzine.it

Tosca Donati. . "Da noi a ruota libera": un appuntamento cui non voglio mai venire meno, anche perché - come ho detto in diretta - mi porta fortuna. E poi ci sono la bravura e la professionalità di #FrancescaFialdini , oltre al fatto - che non guasta - di essere ami facebook

La più bella versione di #BellaCiao cantata ieri sera da #Tosca a @OfficinPasolini #25aprile_è_antifascista x.com