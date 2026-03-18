Su Kauai, l’isola chiamata Garden Island delle Hawaii, i turisti hanno la possibilità di portare a passeggio per un giorno intero un cane del rifugio locale. L’iniziativa permette ai visitatori di trascorrere del tempo con gli animali e molti di questi cani vengono adottati a seguito dell’esperienza. La proposta si svolge tra i sentieri di giungla e le spiagge di sabbia rossa dell’isola.

Kauai, la cosiddetta Garden Island delle Hawaii, nasconde tra i suoi sentieri di giungla e le sue spiagge di sabbia rossa un’iniziativa che vale il viaggio: portare a spasso per un giorno intero un cane del rifugio locale. Non è una trovata di marketing, è un programma attivo da anni che funziona davvero. Si chiama Shelter Dogs on Field Trips ed è gestito dalla Kaua’i Humane Society, l’unico rifugio ad accesso aperto dell’isola, attivo dal 1952. Il meccanismo è semplice: ci si presenta al rifugio (situato a Lihue, a circa dieci minuti dall’aeroporto), si firma un modulo di responsabilità e si lascia un deposito cauzionale di 200 dollari. È... 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Su quest’isola delle Hawaii i turisti possono portare i cani del rifugio a spasso per un giorno (e molti li adottano)

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