Tosca a Milano | il nuovo album Feminae sfida gli stereotipi

Martedì 28 aprile, alla Cascina Cuccagna di Milano, Tosca presenta il suo nuovo album intitolato Feminae. Il progetto musicale vede collaborazioni con Carmen Consoli e Ornella Vanoni. L’album si propone di sfidare gli stereotipi di genere attraverso le sue canzoni. L’evento è un’occasione per ascoltare un lavoro che affronta tematiche legate alla rappresentazione femminile nel panorama musicale.

? Cosa sapere Tosca presenta l'album Feminae martedì 28 aprile alla Cascina Cuccagna di Milano.. Il progetto con Carmen Consoli e Ornella Vanoni sfida gli stereotipi di genere.. Martedì 28 aprile, alle ore 19.30 e 21.30, la Cascina Cuccagna di Milano ospiterà l’esclusiva presentazione del nuovo album Feminae di Tosca, con un incontro speciale condotto da Peter Gomez. L’evento rientra nel programma della rassegna Il rito del jazz, promossa dall’associazione culturale Musicamorfosi con il sostegno del Municipio 4. La serata non sarà solo una conferenza, ma un momento di scambio tra musica e parola in cui l’artista romana presenterà il disco appena pubblicato in formato fisico (CD e vinile), mentre dal 22 maggio il progetto sarà disponibile per lo streaming su tutte le piattaforme digitali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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