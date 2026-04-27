photo credit: Riccardo Ghilardi ROMA – È uscito per l’etichetta Bmg “Feminae”, il nuovo album di Tosca che dal 22 maggio sarà disponibile anche in streaming. Il videoclip del brano “Primavera” accompagna la pubblicazione del disco. Scritto da Pacifico e Tosca, il brano è una riflessione sulle distanze relazionali all’interno degli affetti familiari. Nata durante una sera a Parigi, da una chiacchierata a cuore aperto tra autore e interprete a partire da esperienze condivise, questa canzone segna il punto di inizio del disco. Un breve interludio vocale dell’artista stessa, ne amplia la dimensione, restituendo al brano un respiro più sospeso e contemplativo.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - È uscito “Feminae”, il nuovo album di Tosca

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