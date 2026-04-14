Durante la Milano Design Week 2026, HIRO Design ha aperto le porte a “Casa HIRO”, un nuovo spazio in città che funge da hub esperienziale. La decisione di inaugurarlo prima dell'inizio ufficiale della manifestazione permette ai visitatori di scoprire le proposte del brand in anticipo, offrendo un'anteprima delle novità che saranno presentate durante il Fuorisalone. La presenza di questo spazio anticipato ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

In una Milano sempre più affollata durante la Design Week, HIRO Design sceglie una strada controcorrente: anticipare i tempi e creare uno spazio che vive anche prima del Fuorisalone. Nasce così “Casa HIRO”, il nuovo hub milanese del brand in Via Friuli 8, pensato come luogo di incontro tra design, esperienza e relazione. “Casa HIRO” non è un semplice showroom, ma un ambiente ibrido che unisce funzionalità e racconto del brand. Da un lato è un pick-up point per il ritiro gratuito degli ordini online, dall’altro uno spazio esperienziale dove è possibile scoprire da vicino materiali, prodotti e soluzioni d’arredo realizzati nelle officine di Verona.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Milano Design Week 2026: HIRO Design anticipa il Fuorisalone con “Casa HIRO”, il nuovo hub esperienziale in città

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