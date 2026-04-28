Martedì mattina si è svolta una cerimonia organizzata dalla Cgil-Fillea in ricordo di Octav Stroici, l’operaio di 66 anni deceduto nel crollo della Torre dei Conti a Roma. Lo striscione esposto recava la frase “La sicurezza non è un costo. È un diritto di civiltà”. Alla commemorazione era presente anche la figlia di Stroici, Alina, che ha ricordato il padre dicendo “Tanti come papà. Non dimentichiamo”.

“La sicurezza non è un costo. È un diritto di civiltà”. È lo striscione che accompagna la cerimonia di martedì mattina organizzata da Cgil-Fillea in ricordo di Octav Stroici, l’operaio di 66 anni morto nel crollo della Torre dei Conti a Roma. Sui Fori Imperiali, a pochi passi dall’edificio medievale parzialmente crollato il 3 novembre scorso, una corona di fiori portata dai Vigili del Fuoco, la foto dell’operaio e lo striscione con la citazione delle parole del Presidente Mattarella. Sul posto anche la figlia dell’uomo morto nel crollo, Alina, che torna per la prima volta sul luogo dopo l’incidente. “Mettere in sicurezza per fare in modo che non accada mai più” sono le poche parole che riesce a pronunciare durante la cerimonia.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torre dei Conti, Cgil ricorda Octav Stroici con la figlia Alina: “Tanti come papà. Non dimentichiamo”

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