Giornata per la sicurezza sul lavoro | una corona alla Torre dei Conti per ricordare Octay Stroici

In occasione della giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro, è stata deposta una corona presso la Torre dei Conti a Roma per ricordare Octay Stroici, un operaio edile di 66 anni deceduto lo scorso novembre a causa del crollo parziale della struttura. L’evento si è svolto in largo Corrado Ricci, nel Centro Storico della capitale. La commemorazione ha coinvolto rappresentanti e lavoratori presenti sul posto.

Una corona per Octay Stroici l'operaio edile di 66 anni morto lo scorso novembre in seguito al crollo parziale della Torre dei Conti (qui il video), in largo Corrado Ricci, in Centro Storico a Roma. A promuoverlo per la giornata di domani - 28 aprile - i sindacati Fillea Roma e Lazio e Cgil Roma.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate La Torre dei Conti riapre domani, nel crollo morì l’operaio Octav StroiciDomani verrà riperta la Torre dei Conti dopo il crollo parziale del 3 novembre 2025. Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, Edilcassa Sicilia promuove giornata dedicata alla formazioneIl 28 aprile, in occasione della “Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro”, Edilcassa Sicilia promuove a Palermo un’importante... Aggiornamenti e dibattiti Sicurezza sul lavoro, Cgil e Fillea Roma e Lazio domani alla Torre dei Conti per ricordare Octav Stroici e tutte le vittime del lavoroDomani 28 aprile, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, saremo alla Torre dei ... ildiariodellavoro.it La Torre dei Conti riapre domani, nel crollo morì l’operaio Octav StroiciLa Torre dei Conti e la strada chiusa per i lavori verranno riaperte domani, martedì 28 aprile 2026. Una mattinata che vedrà alcuni momenti: alle ore 8 la deposizione della corona da parte dei sindaca ... fanpage.it