Torre dei Conti cerimonia in ricordo dell'operaio Stroici morto nel crollo | oggi la riapertura

Oggi si è tenuta una cerimonia alla Torre dei Conti per ricordare l'operaio di 66 anni deceduto nel crollo avvenuto il 3 novembre. Alla commemorazione ha partecipato anche la sigla sindacale Cgil, che ha preso parte alla giornata dedicata alla memoria della vittima. Contestualmente, si è svolta la cerimonia di riapertura del sito, dopo i lavori di messa in sicurezza.

La Cgil oggi alla commemorazione in ricordo dell'operaio 66enne morto nel crollo della Torre dei Conti lo scorso 3 novembre. La cerimonia coincide con la riconsegna dell'edificio dopo i lavori di messa in sicurezza.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate La Torre dei Conti riapre domani, nel crollo morì l’operaio Octav StroiciDomani verrà riperta la Torre dei Conti dopo il crollo parziale del 3 novembre 2025. Giornata per la sicurezza sul lavoro: una corona alla Torre dei Conti per ricordare Octay StroiciUna corona per Octay Stroici l'operaio edile di 66 anni morto lo scorso novembre in seguito al crollo parziale della Torre dei Conti (qui il video),... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Torre dei conti, il ricordo di Octav Stroici; Sicurezza sul lavoro, Cgil e Fillea Roma e Lazio domani alla Torre dei Conti per ricordare Octav Stroici e tutte le vittime del lavoro; Torre dei Conti, la Cgil torna in piazza con le vittime del lavoro: Fermiamo la strage; Morire di lavoro: Roma ricorda Octav Stroici. Allarme sindacati: Nel Lazio infortuni in crescita. Torre dei Conti, Cgil ricorda Octav Stroici con la figlia Alina: Tanti come papà. Non dimentichiamoLa sicurezza non è un costo. È un diritto di civiltà. È lo striscione che accompagna la cerimonia di martedì mattina organizzata da Cgil-Fillea in ricordo ... lapresse.it Torre dei conti, il ricordo di Octav StroiciIn occasione della Giornata mondiale sulla sicurezza e la salute sul lavoro una cerimonia per non dimenticare le vittime ... rainews.it Torre Cimabue, i residenti chiedono risposte Ascensori guasti, problemi di manutenzione, rifiuti abbandonati, disinfestazioni e criticità negli alloggi: dalla Torre Cimabue, nel quartiere di San Polo, arriva una richiesta chiara di interventi urgenti. Dopo un’assem facebook Stefano Della Torre, intellettuale, saggista e architetto che sabato ha sfilato con il gruppo «Voci ebraiche per la pace»: «Abbiamo ricevuto consensi e saluti. La Brigata ebraica andava ignorata perché è la cosa da fare davanti ai provocatori. Coloro che oggi si i x.com