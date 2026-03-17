Alunno con disabilità e promozione contestata | il Consiglio di Stato sospende la sentenza del TAR e ordina il ritorno nella classe superiore

Il Consiglio di Stato ha sospeso la decisione del TAR riguardo alla promozione di un alunno con disabilità, ordinando il suo ritorno nella classe superiore. La vicenda riguarda un genitore che esercita la responsabilità genitoriale e ha contestato la promozione. La sentenza del Consiglio di Stato interviene in un procedimento legale in cui si discute della validità della promozione scolastica dell’alunno.

Un genitore, titolare della responsabilità genitoriale (il complesso di diritti e doveri che la legge attribuisce ai genitori nei confronti dei figli minorenni) su un bambino con disabilità, ha presentato ricorso in appello (impugnazione di una sentenza davanti a un giudice di grado superiore) al Consiglio di Stato contro la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Prima. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar: riapre la caccia alle beccacce e ai turdidiANCONA – L'assessore regionale con delega alla Caccia Giacomo Bugaro ha annunciato che il Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia della sentenza n.

Illegittimo il PEI che non garantisce la copertura totale dell’orario per alunno con disabilità grave. Sentenza TAR CampaniaIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha pubblicato il 2 febbraio scorso la sentenza n.

Una raccolta di contenuti su Alunno con disabilità e promozione...

Temi più discussi: Inclusione scolastica: il Tribunale di Novara ordina al Comune di garantire le ore previste nel PEI. Il bilancio non può comprimere i diritti degli studenti con disabilità; A noi disabili la Magistratura ha garantito il diritto allo studio, e non solo; Movimento e neuroscienze: quali prospettive per la didattica. Webinar gratuito il 20 marzo; Asacom, il consigliere Chinnici: Modificare il regolamento comunale per il recupero delle ore.

Esami di Stato di Primo e Secondo Ciclo: cosa si prevede per gli alunni con disabilità e DSA?Previsti dalle ordinanze ministeriali esami a distanza per il primo ciclo e in presenza per il secondo ciclo, con alcune possibili eccezioni In 16 maggio scorso il MIUR ha pubblicato le ordinanze ... disabili.com

Disabilità e scuola, l’Emilia-Romagna ricorre alla Consulta sui fondi Lep: i Comuni coprono l’87% della spesa con 134 milioni di euro, a rischio i diritti degli alunniL'Emilia-Romagna ricorre alla Consulta: i fondi statali per gli alunni con disabilità scarseggiano. I Comuni pagano l'87% dei costi, versando 134 milioni per tutelare l'inclusione e il diritto allo st ... orizzontescuola.it

La storia arriva da Nocera Inferiore ed è, allo stato, ancora oggetto di un procedimento giudiziario dopo le pronunce di Tar e Consiglio di Stato - facebook.com facebook

Dopo il "salvataggio" da parte del Consiglio di Stato dei quattro istituti paritari salernitani, ci chiediamo: cosa è rimasto di quegli istituti per i quali era stata disposta la revoca della parità scolastica per le gravi irregolarità riscontrate tuttoscuola.com/diplomifici-2 x.com