Questa settimana il clima in Italia sta cambiando di colpo. Il climatologo Giulio Betti spiega che lo stratwarming, un fenomeno atmosferico, non porterà un'ondata di gelo come quella del 1985. Nei prossimi giorni, ci saranno freddo e perturbazioni, ma niente di così estremo come alcuni temevano. La gente deve prepararsi a qualche giorno di clima rigido, senza allarmismi.

Il climatologo Giulio Betti spiega a Fanpage.it cosa è lo stratwarming e perché no, non porterà un'ondata di gelo come quella che nel 1985 paralizzò l'Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Stratwarming Italia

Il Natale si avvicina e le previsioni meteo ci preparano a un periodo incerto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Stratwarming Italia

Argomenti discussi: Freddo senza fine sull’Italia: vortice polare e riscaldamento stratosferico rinviano la primavera. Cos'è lo stratwarming; Vortice polare verso il collasso secondo le previsioni, lo stratwarming potrebbe colpire anche l'Italia; Cos’è lo stratwarming, perché se ne sta parlando e cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni sul fronte meteo; Improvviso riscaldamento stratosferico potrebbe portare a una primavera in ritardo.

Cos’è lo stratwarming e perché potrebbe ritardare la primavera in ItaliaCos’è lo stratwarming e come può influenzare il meteo in Italia: vortice polare disturbato, effetti possibili su freddo tardivo e primavera. blitzquotidiano.it

Occhio allo Stratwarming, freddo artico e tanta pioggia in Toscana: c’è una data da segnareE’ un termine inglese che, tradotto nella nostra lingua significa, riscaldamento della stratosfera. Ecco cosa comporta. Le previsioni meteo in Toscana ... lanazione.it

Vortice polare e major stratwarming pronti a colpire l’Europa e l’Italia. Pioggia, neve e due cicloni in arrivo tra fine gennaio e inizio febbraio 2026, con precipitazioni intense e diffuse. Ecco cosa indicano le previsioni meteo e perché i climatologi parlano di “terr - facebook.com facebook