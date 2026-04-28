L'As Roma Camp torna questa estate, offrendo ai giovani calciatori l'opportunità di mettersi in mostra. L'iniziativa si rivolge ai bambini e ragazzi interessati a migliorare le proprie competenze sportive, con sessioni di allenamento e attività dedicate. L'evento si svolgerà in diverse località e prevede momenti di gioco, apprendimento e confronto tra i partecipanti. È un'occasione per vivere l'estate all'insegna dello sport e della crescita personale.

L’estate, ormai in arrivo, è un’occasione per divertirsi, rilassarsi e fare sport. Magari anche lontano dal proprio paese o città, scoprendo così un nuovo ambiente. Per i giovani calciatori un’occasione può arrivare anche con un evento che tornerà nella bella stagione 2026, ovvero l’As Roma Camp, dove, tra le varie località in cui si svolgerà, figura anche Chianciano Terme, meta storicamente scelta per ritiri ed eventi sportivi. Due i turni in programma a Chianciano, il primo è dal 5 al 10 luglio, il secondo dal 12 al 17 dello stesso mese con i partecipanti (ragazzi e ragazze dai 6 ai 15 anni) che saranno seguiti dallo staff tecnico As Roma. Nel rettangolo verde di gioco i giovani potranno quindi fare un’esperienza imparando nuove cose negli allenamenti, dalla tecnica alla tattica, migliorando le proprie capacità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna l’As Roma Camp. Baby calciatori in vetrina

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