Hermoso torna all' allenamento della Roma | programma personalizzato per altri cinque calciatori
Hermoso è tornato ad allenarsi con la Roma dopo aver recuperato da un infortunio. La sua presenza indica che sta migliorando e potrebbe tornare in campo presto. Oggi, l’allenatore ha deciso di far seguire a lui un programma personalizzato anche per altri cinque giocatori, tutti in fase di recupero. La sessione si è svolta nel rispetto delle esigenze di ciascuno, con esercizi specifici per rafforzare i muscoli e riprendere la forma. La squadra si prepara a una settimana di allenamenti intensi.
Hermoso ha riabbracciato il gruppo e si è allenato regolarmente, evidenziando un recupero completo e la disponibilità per le prossime scelte di formazione. Contestualmente, Manu Koné è tornato ad allenarsi a pieno ritmo, offrendo opzioni aggiuntive a centrocampo e in difesa per la gestione delle rotazioni. Il rientro di Hermoso arriva dopo l’infortunio accusato contro il Torino il 18 gennaio: l’iberico era rientrato contro l’Udinese e poi ha osservato una nuova assenza contro Cagliari e Napoli. L’assenza ha favorito l’emergere di Daniele Ghilardi, con Gasperini che dovrà sciogliere un ballottaggio difensivo tra i due per comporre la coppia centrale al fianco di altri elementi disponibili. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Allenamento Roma, riecco Hermoso: lavoro personalizzato per altri 5 giocatoriMario Hermoso si è unito all’allenamento della Roma dopo un infortunio, causando entusiasmo tra i tifosi.
Roma, allenamento con tre assenze: le condizioni di Vazquez, Hermoso ed El ShaarawyRoma si allena con tre assenze importanti.
Roma-Stoccarda, l'allenamento completo della squadra di Gasperini
Argomenti discussi: Roma verso il Napoli: Dybala in gruppo, allenamento personalizzato per Soulé ed Hermoso; Ultim’ora – Roma, le ultime dall’allenamento di oggi su Dybala, Hermoso, El Shaarawy e Ferguson; FLASH – Roma, Dybala è tornato in gruppo! Hermoso, Ferguson, Soulé e novità Vaz; Allenamento Roma, 4-0 all’Atletico Lodigiani nel test match di oggi: Koné torna in gruppo.
Infortunati Roma | Soulé, Hermoso, Ferguson, Koné: le novità dall’allenamentoInfortunati Roma - Novità e aggiornamenti importanti dall'infermeria della Roma in vista del big match della 25^ ... fantamaster.it
Mistero Ferguson, Hermoso è prontoFocus totale sulla Cremonese a partire dal pomeriggio. Archiviato il giorno di riposo la squadra si ritroverà a Trigoria per la ripresa degli allenamenti, ma il gruppo non ... ilmessaggero.it
Trigoria, seduta mattutina verso #RomaCremonese: #Hermoso torna ad allenarsi in gruppo Ancora lavoro personalizzato per #Dybala, #Soulé, #Wesley, #Ferguson ed #ElShaarawy tinyurl.com/8xc2x55z #ASRoma x.com
#ASRoma Tra diffide e tra certezze Ghilardi è un punto fermo L’ex Verona promosso a pieni voti da Gasp. Riscattato già a 8 milioni, Daniele è una scommessa vinta. Torna Hermoso, ma verso la Juve rischio giallo per Mancini e Ndicka" (GETTY IMAGES) ( Sim facebook