Torna la pioggia con allerta gialla ma il ponte dell' 1 maggio è salvo

Dopo giornate di sole e temperature elevate, la pioggia torna sulla regione con un’allerta gialla. L’anticiclone subtropicale, responsabile delle condizioni di tempo stabile di fine aprile, si indebolirà all’inizio della settimana a causa di correnti più fredde provenienti da una saccatura artica presente sul nordest europeo. Nel frattempo, il ponte dell’1 maggio si svolgerà senza interruzioni, con il ponte che si mantiene aperto e senza criticità.

L'anticiclone sub tropicale che ha caratterizzato anche questa ultima domenica di aprile con sole e temperature localmente semi estive, cederà a inizio settimana per l'arrivo di correnti più fredde associate a una saccatura artica che albergherà per alcuni giorni sul nordest europeo. Un piccolo.🔗 Leggi su Quicomo.it

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