Da martedì torna la pioggia ma il ponte dell' 1 maggio è salvo

Da martedì è prevista un'arrivo di pioggia dopo giorni di sole e temperature che hanno raggiunto valori quasi estivi. La presenza di un anticiclone sub tropicale aveva caratterizzato questa ultima domenica di aprile, ma le condizioni cambieranno con l'ingresso di correnti più fredde. La saccatura artica rimarrà stabile sul nordest europeo per alcuni giorni, influenzando anche le previsioni meteo italiane. Resta confermato che il ponte dell’1 maggio non subirà variazioni legate alle condizioni meteorologiche.

L'anticiclone sub tropicale che ha caratterizzato anche questa ultima domenica di aprile con sole e temperature localmente semi estive, cederà a inizio settimana per l'arrivo di correnti più fredde associate a una saccatura artica che albergherà per alcuni giorni sul nordest europeo. Un piccolo.🔗 Leggi su Quicomo.it

Au cœur du Moyen Âge : les secrets oubliés du Paris médiéval - Laissez-vous guider Stephane Bern MG

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