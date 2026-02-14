Pioggia mareggiate e neve a bassa quota | è ancora allerta gialla ma domenica torna il sole

Una depressione atlantica, che si sposta dall’ovest verso est sull’Italia, provoca pioggia, mareggiate e neve a bassa quota nel Friuli Venezia Giulia, portando l’allerta gialla ancora in vigore. La perturbazione ha già causato disagi lungo la costa e nelle zone collinari, dove si sono registrati accumuli di neve e mareggiate intense. Secondo la Protezione civile regionale, le condizioni meteorologiche peggiorano nelle ultime ore, ma si prevede un miglioramento già da domenica con il ritorno del sole.

Prosegue l’allerta regionale di colore “giallo” emessa il 13 febbraio. Nell’aggiornamento delle 12.00 di oggi, 14 febbraio, la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia segnala il passaggio di una depressione atlantica che, muovendosi da ovest verso est sull’Italia, sta interessando soprattutto le regioni centrali e solo marginalmente il territorio regionale. Il sistema favorisce maree sostenute lungo la costa. Il cielo si presenta coperto con precipitazioni deboli o moderate, più insistenti al confine con il Veneto. La quota neve si attesta attorno ai 1000 metri, mentre soffia vento moderato in prevalenza da nord-est.🔗 Leggi su Udinetoday.it

La Protezione civile ha emesso un'allerta gialla per neve e maltempo in cinque regioni italiane, tra Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania e Calabria.

