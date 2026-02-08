Incidente stradale ad Alife morto il 17enne Andrea Grillo di Piedimonte Matese

Questa notte, alle tre, un incidente grave si è verificato ad Alife. Un 17enne di Piedimonte Matese, Andrea Grillo, ha perso la vita nello scontro. I dettagli sono ancora da chiarire, ma la strada si è riempita di soccorritori e forze dell’ordine. La comunità piange la giovane vittima, mentre si cerca di capire cosa sia successo esattamente.

Ancora sangue sulle strade del Casertano. Nella notte, a seguito di un terribile incidente avvenuto intorno alle 3.30, nella periferia di Alife è morto un giovane di Piedimonte Matese, Andrea Grillo, 17 anni, studente e pugile, per effetto delle gravissime ferite riportate in conseguenza di un fatale sbandamento. Il ragazzo, in compagnia di un amico, che lotta tra la vita e la morte, era in sella ad una moto, quando - per motivi in corso di accertamento - ha sbandato, finendo contro un muro. Le condizioni del diciassettenne sono apparse subito drammatiche. Dolore per la famiglia, gli amici, la comunità scolastica dell'Iis De Franchis di Piedimonte Matese e la Pugilistica Matesina.

