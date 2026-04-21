Il 3 maggio, Sanremo tornerà a vivere l’atmosfera dei rally con il secondo appuntamento del Memorial Gabriele Sciascia. La manifestazione rende omaggio alla tradizione motoristica della città, coinvolgendo appassionati e partecipanti in una giornata dedicata alle corse su strada. L’evento si svolgerà domenica prossima, riaccendendo i motori e richiamando l’interesse di chi segue da vicino le competizioni automobilistiche locali.

La domenica 3 maggio prossimo, Sanremo si preparerà a celebrare la memoria motoristica locale con il secondo appuntamento del Memorial Gabriele Sciascia. Un raduno turistico di sessantacinque chilometri che vedrà protagonista il legame tra la città dei fiori e le leggendarie strade dei rally che hanno segnato la storia tra gli anni Settanta e Ottanta. L’itinerario, pensato per ripercorrere i luoghi iconici del Rallye Sanremo, inizierà nel cuore pulsante della città, partendo da Piazza Colombo. Da lì, gli equipaggi si dirigeranno verso Bajardo, dove è previsto un punto ristoro per i partecipanti, prima di rientrare sulla Riviera di Ponente attraverso Corso Trento e Trieste.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo torna nel mito dei rally: il Memorial Sciascia riaccende i motori

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