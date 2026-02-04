Nei prossimi giorni, l’Italia dovrà fare i conti con un peggioramento del tempo. Pioggia, vento forte e neve colpiranno diverse regioni, mentre l’alta pressione si allontana. Le perturbazioni atlantiche attraversano il paese, causando disagi e cambiamenti drastici nelle condizioni meteo.

Nei prossimi giorni l'Italia sarà interessata da una serie di perturbazioni atlantiche con piogge, vento e neve, favorite dall'assenza dell'alta pressione. Secondo meteogiuliacci.it giovedì 5 febbraio è previsto un breve miglioramento, con schiarite su molte regioni, ma precipitazioni ancora presenti sul versante tirrenico del Centro-Sud e sul Triveneto; dalla sera arriverà una nuova perturbazione. Venerdì 6 febbraio sono attesi venti forti e marcata instabilità, con nevicate sugli Appennini oltre i 1000 metri al Nord e i 1700 m al Centro-Sud, e un lieve aumento delle temperature al Sud per i venti di Scirocco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Italia colpita su più fronti". MeteoGiuliacci: quanto dura il maltempo

Sempre più persone si avvicinano al tatuaggio eyeliner, spinti dalla voglia di avere uno sguardo sempre definito senza dover truccarsi ogni giorno.

