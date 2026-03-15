Da oggi in alcune zone d’Italia si interrompe l’attività dei riscaldamenti in vista dell’arrivo della primavera. Con l’inizio di marzo, le autorità hanno deciso di spegnere i termosifoni per ridurre i consumi energetici, anche se le temperature rimangono ancora fredde in alcune aree. La decisione riguarda specifiche regioni e segue le disposizioni del calendario stagionale.

Con il mese di marzo si avvicina la primavera, e anche se al momento la bella stagione tarda ad arrivare, come è ormai consuetudine si procederà con lo spegnimento dei termosifoni, così da favorire il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale. In Italia, il periodo di accensione e spegnimento è regolato da normative nazionali che prevedono fasi diverse a seconda del territorio, diviso in zone climatiche. A partire con la giornata di oggi, domenica 15 marzo, in alcune città si procede con lo spegnimento, anche se le temperature non sono ancora miti. In questi giorni, infatti, l'Italia sta vivendo un vero e proprio ritorno del freddo e del maltempo, tanto che il Paese è diviso in due, con condizioni anche piuttosto critiche in alcune Regioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Torna il freddo, ma a partire da oggi inizia lo stop ai riscaldamenti in alcune zone d'Italia: il calendario

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