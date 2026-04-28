Torna il K-Day a Castions di Strada l' evento musicale per sostenere la cura oncologica

A Castions di Strada si terrà la quarta edizione del K-Day, un evento musicale dedicato a raccogliere fondi per le associazioni che si occupano di ricerca e cure oncologiche. L'iniziativa coinvolge l’intera comunità e si svolge in un contesto di solidarietà e musica, con l’obiettivo di sostenere progetti nel settore oncologico. L’appuntamento si ripete annualmente, attirando pubblico e partecipanti da diverse zone.