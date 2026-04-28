Torna il K-Day a Castions di Strada l' evento musicale per sostenere la cura oncologica
A Castions di Strada si terrà la quarta edizione del K-Day, un evento musicale dedicato a raccogliere fondi per le associazioni che si occupano di ricerca e cure oncologiche. L'iniziativa coinvolge l’intera comunità e si svolge in un contesto di solidarietà e musica, con l’obiettivo di sostenere progetti nel settore oncologico. L’appuntamento si ripete annualmente, attirando pubblico e partecipanti da diverse zone.
Torna con la quarta edizione il K-Day, l’evento musicale che coinvolge un’intera comunità e che ha l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle associazioni di ricerca e cure oncologiche. Appuntamento a Castions di Strada sabato 2 maggio per un’intera giornata dedicata alla musica dal vivo.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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Castions in festa per il K-Day: musica e solidarietà nel ricordo di Claudio CeolinK-Day 2026 a Castions di Strada: musica dal vivo e solidarietà per la ricerca oncologica nel ricordo di Claudio Ceolin. nordest24.it
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