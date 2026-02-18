La persona oltre la malattia oncologica | il protocollo Teo per continuare a riconoscersi e coniugare cure e cura di sé

Marco Rossi ha scoperto il protocollo Teo dopo aver affrontato un tumore al seno. La sua esperienza rivela come le cure mediche siano solo parte del percorso di guarigione, perché mantenere il senso di sé conta quanto le terapie. Il protocollo aiuta i pazienti a ritrovare il proprio equilibrio emotivo e sociale, offrendo strumenti pratici per non perdere la propria identità durante il cammino di cura. Questa iniziativa si rivolge a chi vuole coniugare il trattamento medico con la cura di sé.

In un’Italia dove la medicina raggiunge vette d’eccellenza salvando vite, c’è un fronte silenzioso che spesso rimane scoperto: quello dell’anima e dell’identità profonda. Sono 3,7 milioni le persone che nel nostro Paese convivono con una diagnosi di tumore. Per loro, la guarigione fisica è la priorità assoluta, ma il prezzo da pagare è spesso lo smarrimento del sé, quel “trauma dell’identità” che colpisce quando lo specchio restituisce l’immagine di un estraneo. È per rispondere a questa emergenza, che è sociale ed etica prima ancora che estetica, che Prato diventa il centro nevralgico di una piccola rivoluzione culturale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

