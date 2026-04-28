Torna il Gran Premio di Napoli | il suggestivo appuntamento tra le strade di Posillipo

Il 1° maggio 2026 le strade di Posillipo, a Napoli, saranno teatro di un evento dedicato alle auto d’epoca. La manifestazione, chiamata Classic Car - Gran Premio Napoli, prevede un’esposizione di vetture storiche che rievocano il celebre Gran Premio di Formula 1 di Napoli. La corsa si svolgerà lungo le vie panoramiche della zona, offrendo uno spettacolo di veicoli d’epoca e un’occasione di appuntamento per appassionati e visitatori.

Venerdì 1°maggio 2026, le strade panoramiche di Posillipo ospiteranno Classic car - Gran Premio Napoli, un’esposizione di auto d’epoca, in rievocazione dell’antico e prestigioso Gran Premio di Formula 1 di Napoli.Il fascino intramontabile delle auto storiche torna a correre lungo il suggestivo.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Leggende della F1 e auto storiche: torna il Gran Premio di Bari, scattano le limitazioni al traffico Gran Premio Nuvolari, le strade del Forlivese protagoniste anche nel 2026: ecco la dataSi aprono ufficialmente le iscrizioni alla 36esima edizione del Gran Premio Nuvolari, l’iconica manifestazione internazionale di regolarità riservata... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Leggende della F1 e auto storiche: torna il Gran Premio di Bari, scattano le limitazioni al traffico; Torna il Gran premio di Bari, testimonial il campione di F1 Emerson Fittipaldi; Il Gran Premio della Liberazione torna a Caracalla: a Roma il ciclismo corre con la memoria; Video: Torna il Gran premio di Bari, testimonial il campione di F1 Emerson Fittipaldi. Il Gran Premio di Turchia torna in Formula 1 dal 2027 a IstanbulIl Gran Premio di Turchia farà ufficialmente ritorno nel calendario della Formula 1 a partire dal 2027, con una permanenza garantita per almeno cinque anni. L’annuncio è stato dato durante una cerimon ... it.blastingnews.com La Turchia torna in F1, dal 2027 il Gran Premio a Istanbul. Rimarrà in calendario per almeno 5 anniIl Gran Premio di Turchia tornerà a fare parte del calendario della Formula 1 per almeno cinque anni a partire dal 2027. «Il ritorno del Gran Premio di Turchia ... motori.ilmessaggero.it Mondiali, Zampolli (Inviato Speciale Usa): "Che percentuale c'è per la partecipazione dell'Italia ai Mondiali Penso più del 50%. Incontrerò Infantino a Miami per il Gran Premio di Formula 1 nel weekend. Non dovrebbe esserci un Mondiale senza Italia, la decis x.com Christian Horner visita il box Gresini durante il weekend del Gran Premio di Spagna a Jerez - facebook.com facebook