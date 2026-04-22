Leggende della F1 e auto storiche | torna il Gran Premio di Bari scattano le limitazioni al traffico

A Bari torna il Gran Premio di Bari, evento che celebra le auto storiche e le leggende della Formula 1. Dal 23 al 26 aprile, la città si prepara a ospitare la nona edizione della rievocazione, che ricorda le gare che si svolsero tra il 1947 e il 1956. Per l’occasione, sono state disposte limitazioni al traffico e sono stati predisposti percorsi dedicati agli appassionati di motori e alle vetture d’epoca.

Il rombo dei motori torna a far vibrare il cuore di Bari. Tutto è pronto per la nona Rievocazione Storica del Gran Premio di Bari, l'evento che dal 23 al 26 aprile riporterà in città l'atmosfera leggendaria delle corse che, tra il 1947 e il 1956, resero il capoluogo pugliese un punto di.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Protesta agricoltori, il 10 aprile lungomare di Bari 'invaso' dai trattori: scattano le limitazioni al trafficoSi svolgerà a Bari venerdì prossimo, 10 aprile, la mobilitazione organizzata dalla Coldiretti sulla crisi dell’agricoltura: allevatori e agricoltori... Attorno al Gran Premio Gran Premio di Bari 2026ATTORNO AL GRAN PREMIO DI BARI: Tutti gli eventi collaterali 23-26 Aprile Dal 23 al 26 aprile in occasione del Gran Premio di Bari la città ospita un... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Kimi Antonelli, l’Harry Potter della F1. La lezione del papà Marco: Tanta strada ancora da fare; The Kaiser: un cortometraggio riporta in pista il debutto di Michael Schumacher; Intervista esclusiva a Darren Jack: il sognatore che colleziona la storia della Formula 1; Morto Santamaria, leggenda del Real Madrid e ct della Spagna ai Mondiali del 1982. F1 | Wolff: Basta paragonare Antonelli a SennaDa quando ha fatto il suo debutto in Formula 1, il nome di Kimi Antonelli è spesso stato associato a ... msn.com F1, rivoluzione all’orizzonte: il futuro di tre leggende è in bilicoLa griglia di partenza della prossima stagione potrebbe perdere ben tredici titoli mondiali, se dovesse concretizzarsi un preciso scenario. sportal.it Dalle promesse del domani alle leggende della vela olimpica, fino ai giganti dell'America’s Cup. Luna Rossa Team: un gruppo straordinario, una sola rotta per tutti! - facebook.com facebook