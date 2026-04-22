Leggende della F1 e auto storiche | torna il Gran Premio di Bari scattano le limitazioni al traffico

Da baritoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bari torna il Gran Premio di Bari, evento che celebra le auto storiche e le leggende della Formula 1. Dal 23 al 26 aprile, la città si prepara a ospitare la nona edizione della rievocazione, che ricorda le gare che si svolsero tra il 1947 e il 1956. Per l’occasione, sono state disposte limitazioni al traffico e sono stati predisposti percorsi dedicati agli appassionati di motori e alle vetture d’epoca.

Il rombo dei motori torna a far vibrare il cuore di Bari. Tutto è pronto per la nona Rievocazione Storica del Gran Premio di Bari, l'evento che dal 23 al 26 aprile riporterà in città l'atmosfera leggendaria delle corse che, tra il 1947 e il 1956, resero il capoluogo pugliese un punto di.🔗 Leggi su Baritoday.it

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