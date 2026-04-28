torna festival orlando un archivio di esperienze e narrazioni

Dal 5 al 10 maggio a Bergamo si svolge nuovamente il «Festival Orlando», un evento che riunisce performance, proiezioni cinematografiche e incontri pubblici. La manifestazione presenta un programma distribuito in diversi luoghi della città, offrendo una serie di appuntamenti dedicati a diverse forme di espressione artistica. L'edizione di quest'anno si concentra sull'uso di archivi e narrazioni, proponendo un percorso di approfondimento e confronto tra diversi linguaggi.

Articolo. Dal 5 al 10 maggio torna a Bergamo un programma diffuso tra performance, cinema e incontri per aprire nuovi spazi di confronto culturale Le geografie «sessuoaffettive» come terreno di attraversamento, di conflitto e di possibilità. La tredicesima edizione di « festival Orlando », in programma a Bergamo dal 5 al 10 maggio, prende posizione a partire da qui, scegliendo di lavorare su un campo oggi sempre più esposto a tensioni politiche e culturali. In un contesto che tende a restringere il dialogo su consenso, affettività e sessualità, il festival rilancia la necessità di spazi in cui queste dimensioni possano essere esplorate in modo plurale e non normativo.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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